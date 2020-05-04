Бездудный пообщался с медиками НАО, лечащими пациентов с коронавирусной инфекцией
Губернатора НАО онлайн пообщался с медиками, которые занимаются лечением больных COVID-19 в реанимационном и инфекционном отделениях главного и детского корпусов НОБ. Медбригады заступили на двухнедельную вахту круглосуточную вахту, в течение которой живут в отделениях.
Сейчас в инфекционном отделении находятся 8 человек, из которых 6 с COVID-19. Да пациента имеют симптомы коронавируса, но тестами диагноз не подтвержден. В бригаде, занимающейся лечением пациентов, есть инфекционист, терапевт, пульмонолог и средний медперсонал.
В отделении реанимации находится один пациент в тяжелом, но стабильном состоянии. За его здоровьем следят 8 человек, в том числе 2 анестезиолога-реаниматолога. Еще один пациент с заболеванием в легкой форме получает лечение амбулаторное.
Лечение больных проходит по рекомендациям Минздрава РФ. Врачи уверили, что обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами защиты.
Во время общения Ю. Бездудный интересовался условиями проживания, питания, возможностями для отдыха, развлечениями. По просьбе медперсонала больницы в отделениях увеличили скорость интернета.
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