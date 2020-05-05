В Коми начали лечить коронавирусных больных плазмой крови переболевших

Медики Коми применили в лечении коронавирусных больных плазму переболевших пациентов. Она имеет антитела, помогающие бороться с коронавирусом. Пока переливание крови осуществится только больным в тяжелой форме. Об этом рассказал глава региона В. Уйба.



Люди, выздоровевшие после коронавирусной инфекции, сами изъявляют желание помочь и стать донорами крови. Одним из первых стал переболевший хирург Эжвинской больницы А. Гаврилов, чью кровь уже перелили тяжелому пациенту. Глава Коми благодарит всех доноров, которые уже сдали кровь, и тех, кто еще не сделал этого.



Сейчас в Коми подтверждено 682 случая коронавируса, а прирост за 4 мая составил 6 человек. Под наблюдением 2527 человек, выздоровели 111, умерли 7.



Напомним, что в Коми больше всего больных на 100 тыс. населения. По количеству зараженных регион переместился на 27-е место со второго. Главными очагами инфекции стали Эжвинская больница Сыктывкара и республиканская клиническая больница Коми. Следком выясняет причины форматирования очагов именно в этих медучреждениях.