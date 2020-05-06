Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок

Для Каргопольского дома инвалидов и престарелых было пошито 240 тканевых масок. Сшили их сотрудники парка Кенозерья при помощи добровольцев.



Сейчас заповедная зона для посещения закрыта, поэтому у сотрудников Кенозерского нацпарка появилось много свободного времени, которое можно использовать для поддержки Каргопольского интерната престарелых и инвалидов. Из этого интерната подопечные ежегодно приезжают на отдых в нацпарк по программе "Кенозерское ДеДство", поэтому на сотрудниках нацпарка лежит определенная ответственность за здоровье людей, нуждающихся в дополнительной помощи.



Местное население также не осталось в стороне. Общими усилиями было пошито 240 защитных масок, которые передали в социальное учреждение. Ткани для масок приносили все, у кого были запасы от пошива простыней, штор, одежды и мн. др.



Ранее горожане Кенозерья с сотрудниками парка изготовили 400 масок, которые бесплатно раздали пожилым людям, продавцам магазинов, почтальонам, тем, кто продолжает работать во время изоляции.