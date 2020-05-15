Причины проблем с нервной системой

>> Медицина >> 15.05.2020

От работы нервной системы зависит функционирование всех органов, поэтому неврологические сбои, отличающиеся высоким уровнем распространенности, имеют катастрофические последствия. Остановимся на причинах, проявлениях и способах профилактики расстройств нервной системы.

Причины

Проблемы с нервной системой обусловлены:

  • Пребыванием в состоянии хронического стресса.
  • Чрезмерной (ненормированной) продолжительностью рабочего дня.
  • Отсутствием или дефицитом полноценного отдыха.
  • Повышенной тревожностью.
  • Постоянными конфликтами (межличностными, внутренними).
  • Употреблением спиртного, других вредных для здоровья веществ, табакокурением.
  • Наследственными особенностями организма.
  • Заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в рамках профилактики которых используется комплекс Now Foods стевия: https://transferfaktory.ru/steviya-200-tab.
  • Минерально-витаминной недостаточностью.
  • Интоксикацией (отравлением) организма.

Точные причины можно установить только после тщательной диагностики организма.

Проявления

Неврологические расстройства сопровождаются:

  • Дестабилизацией (непостоянством) настроения.
  • Депрессией.
  • Бессонницей.
  • Тревожностью.
  • Состоянием хронической усталости.
  • Расстройствами сна. Нормализовать сон помогает препарат Now Foods цитрат магния (120 растительных капсул).
  • Ухудшением переносимости нагрузок.
  • Рассеянностью, проблемами с памятью.
  • Преобладанием навязчивых мыслей.
  • Приступами паники.
  • Болезненными ощущениями в спине, шее, различных частях тела.
  • Головокружениями, головными болями.
  • Дыхательными нарушениями.
  • Расстройствами пищеварения, аппетита.

Частота и перечень проявляющихся симптомов зависит от образа жизни, запущенности болезненных процессов.

Профилактика осложнений

Профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния нервной системы, предусматривают:

  • Повышение физической активности (физические нагрузки помогают снизить уровень психоэмоционального напряжения).
  • Отказ от вредных привычек.
  • Ежедневное употребление продуктов, богатых витаминами, микроэлементами, в частности, прием биодобавок, содержащих железо (например, препарата Железо Now Foods, купить его можно здесь).
  • Повышение стрессовой устойчивости.
  • Использование релаксационных практик (йоги, медитации, массажа).
  • Нормализацию режима дня.

Также необходимо проходить регулярные медобследования и лечить обнаруживаемые патологии.





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