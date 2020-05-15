Причины проблем с нервной системой
От работы нервной системы зависит функционирование всех органов, поэтому неврологические сбои, отличающиеся высоким уровнем распространенности, имеют катастрофические последствия. Остановимся на причинах, проявлениях и способах профилактики расстройств нервной системы.
Причины
Проблемы с нервной системой обусловлены:
- Пребыванием в состоянии хронического стресса.
- Чрезмерной (ненормированной) продолжительностью рабочего дня.
- Отсутствием или дефицитом полноценного отдыха.
- Повышенной тревожностью.
- Постоянными конфликтами (межличностными, внутренними).
- Употреблением спиртного, других вредных для здоровья веществ, табакокурением.
- Наследственными особенностями организма.
- Заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в рамках профилактики которых используется комплекс Now Foods стевия: https://transferfaktory.ru/steviya-200-tab.
- Минерально-витаминной недостаточностью.
- Интоксикацией (отравлением) организма.
Точные причины можно установить только после тщательной диагностики организма.
Проявления
Неврологические расстройства сопровождаются:
- Дестабилизацией (непостоянством) настроения.
- Депрессией.
- Бессонницей.
- Тревожностью.
- Состоянием хронической усталости.
- Расстройствами сна. Нормализовать сон помогает препарат Now Foods цитрат магния (120 растительных капсул).
- Ухудшением переносимости нагрузок.
- Рассеянностью, проблемами с памятью.
- Преобладанием навязчивых мыслей.
- Приступами паники.
- Болезненными ощущениями в спине, шее, различных частях тела.
- Головокружениями, головными болями.
- Дыхательными нарушениями.
- Расстройствами пищеварения, аппетита.
Частота и перечень проявляющихся симптомов зависит от образа жизни, запущенности болезненных процессов.
Профилактика осложнений
Профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния нервной системы, предусматривают:
- Повышение физической активности (физические нагрузки помогают снизить уровень психоэмоционального напряжения).
- Отказ от вредных привычек.
- Ежедневное употребление продуктов, богатых витаминами, микроэлементами, в частности, прием биодобавок, содержащих железо (например, препарата Железо Now Foods, купить его можно здесь).
- Повышение стрессовой устойчивости.
- Использование релаксационных практик (йоги, медитации, массажа).
- Нормализацию режима дня.
Также необходимо проходить регулярные медобследования и лечить обнаруживаемые патологии.
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