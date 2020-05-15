Причины проблем с нервной системой

От работы нервной системы зависит функционирование всех органов, поэтому неврологические сбои, отличающиеся высоким уровнем распространенности, имеют катастрофические последствия. Остановимся на причинах, проявлениях и способах профилактики расстройств нервной системы.

Причины

Проблемы с нервной системой обусловлены:

Пребыванием в состоянии хронического стресса.

Чрезмерной (ненормированной) продолжительностью рабочего дня.

Отсутствием или дефицитом полноценного отдыха.

Повышенной тревожностью.

Постоянными конфликтами (межличностными, внутренними).

Употреблением спиртного, других вредных для здоровья веществ, табакокурением.

Наследственными особенностями организма.

Заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в рамках профилактики которых используется комплекс Now Foods стевия: https://transferfaktory.ru/steviya-200-tab.

Минерально-витаминной недостаточностью.

Интоксикацией (отравлением) организма.

Точные причины можно установить только после тщательной диагностики организма.

Проявления

Неврологические расстройства сопровождаются:

Дестабилизацией (непостоянством) настроения.

Депрессией.

Бессонницей.

Тревожностью.

Состоянием хронической усталости.

Расстройствами сна. Нормализовать сон помогает препарат Now Foods цитрат магния (120 растительных капсул).

Ухудшением переносимости нагрузок.

Рассеянностью, проблемами с памятью.

Преобладанием навязчивых мыслей.

Приступами паники.

Болезненными ощущениями в спине, шее, различных частях тела.

Головокружениями, головными болями.

Дыхательными нарушениями.

Расстройствами пищеварения, аппетита.

Частота и перечень проявляющихся симптомов зависит от образа жизни, запущенности болезненных процессов.

Профилактика осложнений

Профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния нервной системы, предусматривают:

Повышение физической активности (физические нагрузки помогают снизить уровень психоэмоционального напряжения).

Отказ от вредных привычек.

Ежедневное употребление продуктов, богатых витаминами, микроэлементами, в частности, прием биодобавок, содержащих железо (например, препарата Железо Now Foods, купить его можно здесь).

Повышение стрессовой устойчивости.

Использование релаксационных практик (йоги, медитации, массажа).

Нормализацию режима дня.

Также необходимо проходить регулярные медобследования и лечить обнаруживаемые патологии.