В Коми за 30 лет жертвами ВИЧ стали 680 человек

День памяти людей, умерших от СПИДа, управление Роспотребнадзора республики опубликовало статистику заболеваемости с 1990 г.



С 1990 г. в Коми выявлено 4885 инфицированных ВИЧ, из которых 4325 – жители республики. Из них мужчин 62 %, женщин – 38 % заболевших.



681 ВИЧ-инфицированный умер, из них непосредственно вследствие ВИЧ – 156 человек. Заразившихся от инъекционных наркотиков – 47 %. Инфицированный потребитель наркотиков может заразить другого человека во время незащищенного секса. Из этого можно сделать вывод, что большая часть носителей ВИЧ – наркоманы, чьи безответственные действия продолжают цепочку заразившихся.



В этом году из-за пандемии COVID-19 нельзя проводить традиционные мероприятия и собрания, посвященные Дню памяти умерших от СПИДА, но все желающие могут звонить по номеру "горячей линии" 8-800-350-6423 бесплатно для получения консультации по любым вопросам профилактики или лечения СПИДа. Также можно приходить в Республиканский центр борьбы со СПИДом по адресу ул. Пушкина, 103 в Сыктывкаре.