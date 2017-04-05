В НАО исследуют почву на сибирскую язву

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 05.04.2017

В НАО продолжается работа над исследованием проб почвы с очагов сибирской язвы. Она началась еще в начале 20 века в тундре, и будет продолжаться еще много лет. Об этом рассказал главный ветинспектор округа А. Антонов. Это связано с огромной площадью исследуемых территорий и их значительной удаленностью от городов и поселков, что вызывает определенные трудности при отборе проб.

Исследование мест падежа оленей, которые происходили 100 лет назад, проводятся впервые по поручению властей НАО. Подобные исследования последний раз приводились еще при Советском Союзе. Работа началась в августе прошлого года, а отбор проб земли сотрудники ветстанции делали параллельно с плановой вакцинацией северных оленей.

Ветеринары за период весенней вакцинации 2016 г. отобрали 50 проб и осенью начали лабораторные исследования. По состоянию на сегодняшний день возбудителя заболевания обнаружить не удалось. Когда почва освободится от покрова снега, т. е. приблизительно в начале лета, будут взяты новые пробы.

Взятая почва обследуется в лаборатории ветстанции округа методом бактериологической диагностики. Здесь есть все необходимое для работ: реактивы, оборудование, расходные материалы, питательные среды, диагностикумы, средства индивидуальной защиты.

Информация о падежах оленей на территории тундры собиралась от оленеводов, очевидцев событий, их родственников, ветработников, у которых есть записи с отметками на картах. Последний случай падежа оленей зафиксирован в 1934 г. в восточной части Ненецкого округа, но жизнеспособность возбудителя болезни составляет более 100 лет. Вероятность возникновения нового очага есть и сейчас, но риски минимальны, потому что поголовье северных оленей здесь прививается уже 80 лет ежегодно.





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