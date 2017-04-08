В Нарьян-Маре исследуют школьников для создания новых санитарных норм питания

СГМУ приступил к исследованию здоровья детей в Ненецком автономном округе. Подобные исследования проводятся в некоторых российских городах, относящихся к зоне Арктики, и их результаты будут служить разработке новых федеральных санитарных норм питания для детей, проживающих в районе полярного круга. Проект был задуман Роспотребнадзором РФ.



В Ненецком округе исследования проходят на учениках одного интерната и трех школ Нарьян-Мара. Профессор кафедры гигиены и медэкологии Г. Дегтева рассказала, что в рамках проекта в Нарьян-Мар из Архангельска приедут стоматологи, а позже - эндокринологи. Исследования планируют закончить к концу года, а в 2018 г. специалисты СГМУ предоставят рекомендации для поддержания и улучшения здоровья маленьких северян, в том числе обоснованно представят рацион детского питания, который обязан быть обеспечен в любых учебных заведениях НАО и Арктической зоне в целом.



Сводную информацию по результатам исследований разных территорий страны соберет рабочая группа Роспотребнадзора. Федеральное ведомство проанализирует данные и разработает новые санитарные нормы для питания детей с учетом специфики северных территорий.



О том, что детям пора изменить рацион питания не раз говорилось во время международного форума "Арктика – территория диалога" в Архангельске. Глава Роспотребнадзора страны А. Попова обратила внимание на то, что сейчас питание организовано по стандартам, принятым в 1986 г. Они давно устарели и требуют пересмотра. Сейчас нужны новые данные о состоянии здоровья и новых возможности использования пищевых продуктов, добавок, витаминов, но для таких изменений нужны веские обоснования. Именно поэтому было решено уже в этом месяце начать исследования.







