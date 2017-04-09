Карелия станет пилотным регионом проекта "Бережливая поликлиника"

Карелия стала пилотным регионом, где реализуют проект "Бережливая поликлиника". Об этом сообщил министр здравоохранения В. Скворцова. Проект должен избавить от ненужного хождения пациентов по кабинетам и оптимизировать работу врачей, лабораторий, регистратуры.



В настоящий момент 3 региона работают в качестве пилотных: Севастополь, Ярославская и Калининградская области. Первыми подключились к проекту две поликлиники в каждом регионе, взрослая и детская. Сейчас таких поликлиник уже 30.



В Петрозаводске Скворцова осмотрела детскую и взрослую поликлиники, где невооруженным взглядом были видны несовершенства в процессах организации учреждения. "Бережливая поликлиника" должна помочь их устранить, создать доброжелательную атмосферу и снять нервозность сотрудников и пациентов. Проект должен разделить потоки пациентов, избавить от очередей, предложить различные варианты записи на прием к врачу (колл-центр, интернет и инфоматы).



Если проект удастся воплотить в течение ближайшего месяца, то понадобится 4-5 месяцев для перезапуска всех процессов, это будет ощутимо для населения.



Поликлиники должны работать так, чтобы госгарантии и предельные сроки ожидания медпомощи были соблюдены. В течение дня взрослый или ребенок должны быть осмотрены терапевтом/педиатром, узким специалистом - в период до 2 недель.



"Бережливая поликлиника" запущена Минздравом РФ в конце 2016 г. Проект реализуется при поддержке госкорпорации "Росатом". Новый проект направлен, прежде всего, на то, чтобы сделать все процедуры легче для пациентов, но Скворцова ничего не сказала об обратной связи. В частности, не известно, будут ли иметь возможность пациенты проектных поликлиник озвучить свое мнения об изменениях, и будет ли это мнение кем-то рассматриваться при подведении итогов проекта.





