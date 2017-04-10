В Северодвинской медсанчасти появился новый компьютерный томограф

Архангельская область >> Медицина >> 10.04.2017

В Северодвинской медсанчасти появился новый компьютерный томограф, по случаю чего в медучреждении был настоящий праздник. Это событие можно назвать одним из главных с начала этого года, потому что в крае такой многофункциональной современной техники пока нет. Именно по этой причине на торжественном открытии журналистов собралось больше, чем работников медучреждения.

Деньги на приобретение томографа и оборудования, которое к нему должно прилагаться, выделила Объединенная судостроительная корпорация. В. Голубцов, начальник медсанчасти, афишировать стоимость аппарата не стал, ограничившись высказыванием, что это была огромная сумма в десятки миллионов рублей.

Аппаратура начнет работать как только будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее, что он подключен правильно и работает исправно. Ориентировочно это может занять около двух недель. Пользоваться новинкой сможет весь регион, а не только прикрепленные к медсанчасти пациенты. Мэр Северодвинска М. Гмырин и замгубернатора по соцвопросам Е. Прокопьева попросили проинформировать об этом все медучреждения региона.

Установили томограф в приемном отделении, чтобы не тратить лишнее время во время привоза больных на скорой помощи. Это особенно важно во время инсультов.

Заврентгенотделением медсанчасти К. Низов объяснял, как работает аппарат и успокоил по поводу опасности облучения. Нагрузку на организм от процедуры он сравнил с нагрузкой перелета по маршруту Москва-Сочи. Уникальность техники в ее возможности быстро дать результат и меньше облучать пациента. На нем можно проводить диагностику сосудов, грудной клетки, сердца, головного мозга, брюшной полости, костной ткани.

Бесплатное обследование на томографе будет проводиться только по показаниям специалистов, всем остальным, т.е. без направления, придется платить.





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