В НАО введут два карантина по бешенству

В Ненецком округе в ближайшее время введут два карантина по бешенству: в деревнях Пылемец и Макарово. В них были обнаружены бешеные лисы. Также карантином могут охватить два микрорайона Нарьян-Мара, если подтвердится диагноз бешенства у животных. Об этом сообщил главный ветинспектор республики А. Антонов.



В микрорайонах Новый Поселок и Бондарка работники ветстанции обнаружили лису, по предварительным данным, зараженную бешенством, а также 6 собак, которые с ней контактировали. Пока результаты исследований не известны, но к концу недели их обнародуют, и на их основании будет приниматься решение.



Антонов сообщил, что выявить бешеных диких животные удается оперативно, благодаря хорошо отлаженной работе с населением. Местные жители периодически сообщают, что видят в пределах города лис и песцов, но вызывает опасение слишком легкомысленное отношение людей к диким животным. Особенно это касается детей, которые пытаются их ловить и делать с ними фотографии. Другие из лучших побуждений пытаются подкормить животное, но это может закончиться трагедией, так как лисица может не только укусить и заразить бешенством, но и нанести смертельные травмы и увечья.



Ветинспектор напомнил, что в 2016 г. был зафиксирован смертельный случай, когда человека укусил песец. О появлении дикого зверя в городе или селе, нужно незамедлительно сообщать в ветслужбу. Также Антонов отметил, что сложная эпизоотическая обстановка по заболеванию бешенством возникла по причине возросшей численности лисиц и песцов. Они являются главными возбудителями заболевания, обеспечивая его регулярную циркуляцию в природе.



С начала 2017 г. карантин по бешенству был установлен на 8 территориях НАО. Сейчас он действует на оленьих пастбищах СПК "Индига" и в п. Красное.