В Архангельской области создают рейтинг медучреждений

В Архангельской области создают рейтинг поликлиник и больниц, а оценку качеству услуг буду давать пациенты. Минздрав настаивает на том, что оценивать качество медпомощи не нужно. Достаточно определить уровень сервиса и доступности информации.



Например, в поликлинике №1 у регистратуры всего 5 человек, ожидание - около 10 минут. В медучреждении ввели систему электронной очереди, поэтому скорость обслуживания в 4 раза увеличилась. А. Фомина, главврач поликлиники считает, что о результате анкетирования можно будет говорить только в том случае, если в опросе примут участие много человек. Голосование уже запущено и голосовать можно анонимно. Критерий оценки - от организации приема и записи к врачу до оказания помощи. Анкету можно заполнить на сайте медучреждения и Минздрава региона.



Оценки будут использоваться для составления планов и рекомендаций по улучшению работы. В общей сложности опросами будут охвачены более 50 учреждений.



Часто пациенты жалуются на недостаток узких специалистов, и в рамках системы ОМС в том числе. Посетители разочарованы тем, что несмотря на предпринимаемые меры и визуальную красивую оболочку, за 40 лет в поликлиниках почти ничего не поменялось. Люди как сидели в очередях, так и сидят, а к специалистам талончики достать невозможно. По этой причине пациенты не верят в пользу проведения опросов, и считают, что они проводятся только для имитации активной деятельности, а на самом деле не несут никакой пользы для людей.

Кстати, долгое ожидание врача входит в перечень вопросов анкеты.



Итог подведут осенью. Напомним, что в 2016 г. больше всего баллов – 67, набрала Вельская стоматологическая клиника, при лучшем всероссийском показателе 73 балла.