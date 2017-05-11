Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

Мурманская область >> Медицина >> 11.05.2017

Минэкономразвития Мурманской области опубликовало информацию о демографическом состоянии региона за первые месяцы текущего года.

Демографическая ситуация в области характеризуется как положительная, хотя наблюдаются и отрицательные тенденции. Отмечено снижение рождаемости, которое объясняется сокращением количества женщин репродуктивного возраста, т. е. в возрасте 18-39 лет. Их стало на 3% (3,7 тыс. человек) меньше, особенно в возрасте 20-29 лет. Это можно объяснить выездом из области данной категории населения.

В Мурманской области появились на свет 1236 детей, что меньше на 10% меньше, чем годом ранее за аналогичный период. Коэффициент рождаемости 10,1 на 1 тыс. населения против 11 в прошлом году.

Смертность в регионе имеет тенденцию к снижению. Число умерших на 4,7% уменьшилось, а общий коэффициент смертности снизился до 12,2 с 12,5 на 1 тыс. человек в прошлом году. Основные причины смертности – паразитарные и инфекционные заболевания, болезни органов дыхания, злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения и органов пищеварения.

Детей, умерших до 1 года, стало меньше на 9 человек или 18%, коэффициент младенческой смертности снизился с 7,3 на 1 тыс. родившихся до 6,4. Основные причины младенческой смертности - внутриутробные инфекции и врожденные пороки, а также тяжелая интранатальная асфикция.

В связи со снижением рождаемости наблюдается естественная убыль численности населения в регионе, которая составляет 254 человека. На 1 тыс. населения коэффициент естественной убыли составляет 2,1.

Впервые за последние годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения - 89 человек. Прибывших граждан стало на 4,8 % больше, убывших - на 2,6% меньше, а общий миграционный оборот увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.





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