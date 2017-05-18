Карантины по бешенству установили еще в двух районах НАО

Ненецкий автономный округ >> Медицина >> 18.05.2017

В НАО карантины по бешенству установили еще в двух районах – в п. Искателей и деревне Волоковая, о чем сообщили в Госинспекции ветеринарии округа. Ограничительные мероприятия установлены пока сроком на 2 месяца по причине выявленных у п. Факел и деревни Волоковая больных бешенством лис.

С начала года в регионе зарегистрировано 13 случаев обнаружения диких животных с признаками инфекционного заболевания. Все эти территории попали под карантин. В 2016 г. в НАО было зарегистрировано только 3 случая бешенства, а максимума показатель достиг в 2015 г., когда впервые за восемь лет было зафиксировано 15 случае выявления бешеных диких животных.

Многолетние наблюдения специалистов заставили их придти к выводу, что заболевание бешенством на территории Ненецкого округа носит сезонный характер. Максимальное число больных зверей и пик заболевания традиционно приходятся на первое полугодие, особенно на период с января по март. Осень и лето по бешенству относительно благополучны, и за последнее десятилетие зарегистрированы были лишь единичные случаи.

Руководство госинспекции по ветеринарии объясняет увеличение территорий карантина в этом году слишком затянувшимся зимним периодом. Поддержанию эпизоотической обстановки по бешенству способствует численность лис и песцов, чья популяция в последнее время значительно увеличилась. Эти звери - главный резервуар возбудителя заболевания. Они же обеспечивают его постоянную циркуляцию в природе.

Сейчас тундра до сих пор покрыта снегом, поэтому диким животным трудно добыть пищу в виде грызунов. Они вынуждены идти ближе к человеку, поэтому появляются в населенных пунктах. И пока снег полностью не растает, лисы будут приходить в села, поэтому местным жителям нужно сохранять осторожность и не подходить близко к диким животным.





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