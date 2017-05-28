В Архангельске проходит конференция онкологов, на которой доктора изучают новые методы лечения раковых опухолей. Под руководством московских специалистов поморские коллеги впервые провели операцию по удалению молочной железы и пластику груди одновременно.



На конференцию приезжают врачи Северо-Запада. Это возможность познакомиться с передовыми методами борьбы с онкологическими заболеваниями.



А. Панкратьева, главврач Архангельского областного онкодиспансера, рассказала, что гости приезжают на местах посмотреть новое оборудование, инструменты, оценить методы лечения, которые применяются в других НИИ.



Наиболее популярным считается круглый стол на тему "Как выявить рак на ранней стадии зарождения". Первые российские разработки были придуманы в 1947 г. Н. Петровым, чье имя носит НИИ в Санкт-Петербурге. Уже в послевоенное время врач-новатор внедрил в поликлиниках первичные онкоосмотры, которые давали результаты. Рак на самой ранней стадии – болезнь излечимая, и, по мнению медиков, за последние годы многое было забыто и теперь возрождается.



А. Беляев, директор института онкологии им. Н Петрова и главный онколог СЗФО, считает, что все хорошее, что было наработано на законодательном уровне, теперь утратило силу, и врачей нужно заинтересовать диагностикой онкозаболеваний на ранних стадиях.



На конференции акцент делается на онкохирургию, поэтому наглядно проводят мастер-классы по обдоминальной хирурги, удалению молочной железы, урологии.



Сейчас очень распространен рак молочной железы, и если раньше приведение в порядок груди требовало нескольких операций, то теперь ноу-хау состоит в том, что оперировать и поставить протез можно сразу. Раньше для этого требовалось соблюсти интервал не менее нескольких месяцев или лет.



Еще 25 лет назад молочную железу удаляли полностью, захватывая на всякий случай подмышечную впадину. Теперь врачи максимально стараются сохранить здоровые ткани. Новый метод планируют внедрить в Архангельске, но как быстро это произойдет, будут решать в министерстве здравоохранения.