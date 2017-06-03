Вертолетную площадку построят возле горбольницы Ухты

Врачи Ухтинской горбольницы № 1 требуют строительства вертолетной площадки для санитарной авиации рядом со своей территорией. Они небезосновательно считают, что тяжелых больных, требующих особого лечения, нужно безотлагательно отправлять в более оснащенные больницы региона. Максимальная экономия времени важна при инфарктах и инсультах.



Хирург и и.о. замглавврача по хирургии Ухтинской больницы П. Вебер, рассказал, что в его практике было много случаев, кода пациента не удавалось спасти, потому что ему вовремя не была оказана помощь – больных не успевали довозить до больницы. Во всем цивилизованном мире возле больниц областного значения есть вертолетные площадки, и в Ухте она тоже необходима.



Главная цель внедрения санавиации – это оказание медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В городе доставка пациентов с инфарктом или инсультом осуществляется не вовремя, и такое понятие как скорая помощь для них практически отсутствует.



Если пациенту окажут помощь в первые 90 минут после повеления симптомов, функция пораженного органа может быть восстановлена полностью. Пациентам не угрожает паралич, инвалидизация. При инфаркте вовремя проведенное шунтирование приводит к "незавершенному инфаркту", и человек может вернуться к жизни без последствий.



Но жители Шудаяга выражают опасение по поводу того, что во время строительства вертолетной площадки пострадает сосновый бор, находящий рядом. Также их беспокоит уровень шума от вертолетов. Защитники бора говорят о 2 га вырубки, хотя по документам вертолетная площадка займет всего 528 м кв., а площадь вырубки составит 52х52 м. В соответствии с антитеррористическими требованиями на территории медорганизаций перемещение посторонних людей недопустимо. Строительство площадки будет проводиться на земле горбольницы.



Первый этап проектирования площадки для санавиации уже завершен. Теперь проект ждет госэкспертиза. При положительном решении вопроса будет выбран подрядчик для строительных работ. По плану объект должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2017 г.

