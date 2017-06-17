Медицина Мурманской области страдает от новой системы начисления зарплат медработникам

Проблемы со здравоохранением в Апатитах Мурманской области давно ни для кого не секрет. Недавно о них узнала вся страна.



Проблемы Апатитско-Кировского куста обсуждались ни один раз в думском комитете. Проводились круглые столы, заседания, депутаты обсуждали существующие проблемы с общественностью, но большинство вопросов до сих пор не решены.



В Кировске есть хорошо обустроенная и оборудованная больница, одна из лучших в Мурманской области. Здесь в достаточном количестве есть квалифицированный персонал, техническое оснащение, на которое потрачены огромные деньги. Но жители Апатитов иногда не могут в нее попасть, потому что просто не имеют возможности добраться. В результате заболевшие и срочно нуждающиеся в медицинской помощи жители Апатитов, чувствуют себя беспомощными и брошенными, а дорога, соединяющая населенные пункты то завалена снегом, то разрушена.



Сейчас в своем городе у них есть недостроенное здание больницы, но достраивать его нельзя, потому что эксперты утверждают, что оно разваливается. В поликлинике города желающих работать нет, потому что пациентов мало, а зарплату врачи получают от количества обслуженных пациентов. Поэтому специалисты предпочитают работать в частных клиниках, где их зарплаты от количества пациентов не зависят.



Система оплаты труда, которую установили на федеральном уровне, ввела "подушевое" финансирование, и совершенно не учила ситуации, которые могут возникать в небольших населенных пунктах. Хорошие специалисты в таких условиях работать не будут, а людям нужны высококвалифицированные специалисты. Например, хирург, который делает две операции в год, вряд ли заслужит доверие пациента, потому что хирург без практики никому не нужен. Пересмотр сложившейся ситуации нужен на законодательном уровне, а у тех, кто принимал новую систему оплаты труда, нужно спросить, почему не были учтены элементарные потребности специалистов.

