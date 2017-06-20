Система онкопомощи Мурманской области дезорганизована. Об этом заявил главный онколог Минздрава России М. Давыдов.



Наблюдается полная дезорганизация системы онкопомощи области. Сам диспансер как самостоятельное подразделение ликвидирован и разрознен по всей структуре отделений облбольницы. Такой подход нельзя назвать конструктивным, потому что он нарушает главный принцип организации специализированной помощи онкобольным.



Эта проблема возникла по причине того, что вопросы здравоохранения решаются на региональном уровне. По этой причине в двух соседних областях состояние и доступность онкологической помощи может сильно разнится.



Сейчас стоит задача предоставления пациентам одинакового уровня обслуживания в любой точке РФ, а Российский онкоцентр должен стать ключевым институтом, который является основой оказания специализированной помощи.



Недавно во время "Прямой линии" с президентом страны к В. Путину обратилась девушка из Апатитов Мурманской области, которой диагностирован рак 4 стадии. Изначально врачи поставили ей неправильный диагноз и лечили межпозвоночный остеохондроз, поэтому много времени было упущено. В Апатитах нет многих узких специалистов, и это тоже стало косвенной причиной того, что диагноз не был поставлен правильно. Таких ситуаций быть не должно, потому что в противном случае население полностью перестанет доверять квалификации врачей.



Для развития федеральной онкослужбы нужно законодательно построить вертикаль системы управления. Минздрав РФ должен выстраивать под своей эгидой стратегию лекарственного обеспечения, решение кадровых вопросов и материально-технического оснащения больниц онкопрофиля в соответствии с задачами федерального уровня, а не регионального.