Кабинет эрготерапии открылся в Архангельске

Архангельская область >> Медицина >> 08.07.2017

Новый для города комплекс занятий позволит быстро восстановиться после операций. Здесь будут проходить реабилитацию пациенты неврологического профиля,которые находятся под наблюдением после нейрохирургических вмешательств или травм.

Сейчас в облбольнице много пациентов, нуждающихся в реабилитации, в том числе пациенты неврологического профиля.

После некоторых заболеваний многому приходиться учиться заново, поэтому важно мобилизовать функциональные системы организма и максимально вернуть человеку способность к самообслуживанию и восстановить утраченные функции. С человеком работают врачи-реабилитологи, психологи, неврологи и логопеды, а спецприспособления и тренажеры помогают реабилитации.

Для каждого пациента составляется индивидуальное интенсивное расписание занятий с врачами и групповых занятий с инструкторами ЛФК. Также в кабинете эрготерапии сможет проходить обучение медперсонал и ученики мединститутов и училищ из разных регионов.

Эрготерапия – это комплекс реабилитационных процедур. В России эрготерапия как профессия существует с 1999 г, а специалистов направления обучали раньше только в Санкт-Петербургской медакадемии им. Мечникова.

Причиной создания эргокабинета в Архангельске стало большое количество пациентов, которым была необходима реабилитация.

В реализации проекта принял участие региональный соцкластер, объединивший нескольких участников, среди которых общественная организация "Ангел", специализирующаяся на вопросах аутизма.

В будущем подобные кабинеты планируют открывать во многих районах области, потому что одного эргокабинета на регион – это слишком мало, учитывая, что иногда реабилитационный процесс только для одного пациента может затянуться на год и более.





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