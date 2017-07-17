Мэры городов-побратимов Архангельска и израильского Ашдода встретились в мэрии Архангельска

В мэрии Архангельска прошла встреча замглавы города Н. Евменова и представителя израильского Ашдода В. Гауптмана.



У городов-побратимов сложились тесные и разносторонние контакты, нацеленные на обмен опытом, взаимодействие в области медицины, городского хозяйства, образования и культуры.



В. Гауптман признался, что израильтяне приглашают архангельскую делегацию к себе в гости для расширения сферы сотрудничества. В Ашдоде проводится модернизация дорог, что может оказаться полезным опытом для архангельской стороны. Здесь многие магистрали перекопаны, большое внимание уделяется подземным коммуникациям. Это создает неудобства для жителей, но мэрия города работает на перспективу, потому что нужно думать на будущее, на то, что будет через 10-20 лет.



Вице-мэр Архангельска Н. Евменов подчеркнул, что горадминистрация нацелена создать комфортную городскую среду. В планы входит улучшение качества дорог, удобство рекреационных зон, комфортное транспортное обеспечение, улучшение качества питьевой воды. Ашдод сформировал спортивную зону на своей набережной, где обустраивается культурная часть с применением современной технологии водоочистки, активно практикуют систему раздельного сбора отходов. Эти лучшие разработки могут быть взяты на вооружение Архангельском.



В. Гауптман отметил, что для сторон интерес представляют и методы лечения, применяемые архангельскими и ашдодскими врачами. Это направление двух городов еще предстоит развивать.



От лица жителей Ашдода В. Гауптман поблагодарил жителей Архангельска за внимание к ветеранам ВОв, проживающим в израильском городе. В частности, за то, что 9 мая на торжественном мероприятии в Ашдоде показали видеообращение главы Архангельска И. Годзиша для ветеранов. Поздравительное послание Ашдода зачитали с главной сцены в рамках празднования Дня города в Архангельске.









