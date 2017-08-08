Планерка в мэрии: общие тезисы

В столице Республики Коми прошло плановое совещание административных властей Сыктывкара. Мероприятие началось с приятного момента вручения званий и наград работникам культурной отрасли Республики Коми.



Вместе с этим, на планерке был обсужден ряд важных вопросов, связанных с жизнедеятельностью города. Мэр столицы Республики г-н В.Козлов попросил ответственных лиц отчитаться о ходе работ на ул.Куратора. Было сказано, что она будет открыта в самое ближайшее время. Также Валерий Козлов попросил обратить более пристальное внимание на ул. Димитрова и ул. Интернациональная и дал указание, как можно скорее, устранить «раскопки».



Кроме того, участники совещания более детально коснулись вопроса осуществления проекта, именуемого «Городская среда». Доклад сделал руководитель сыктывкарского управления ЖКХ г-н А.Гонтарь. В настоящий момент уже было заключено 5 муниципальных соглашений. Практические работы выполнены в 17 жилых дворах. Отдельное внимание уделено Мичуринскому парку. Там будет благоустроена входная зона, парковая скульптура. Также установят информационные стенды. Планируется сооружение новых туалетов и отдельной площадки для выгула домашних собак. Вместе с этим, в рамках проекта, планируется заменить дорожный асфальт на городском «кольце». Что касается бетонного покрытия в районе памятника Куратову, то оно будет заменено на привлекательную и практичную брущатку.



После обсуждения текущих хозяйственных вопросов стороны перешли к важным нюансам образовательной сферы. Городской мэр напомнил ответственным лицам о том, что с первого дня осени будут введены электронные дневники. Чтобы пользоваться нововведением, необходимо пройти простую регистрацию на ресурсе государственной услуги. Также было подтверждено, что все ремонтные работы в школьных учреждениях идут согласно плана и будут завершены в намеченные сроки.