Избирком Коми провел генеральную репетицию выборов

Открытую репетицию провела Избирательная комиссия Коми. На генеральный прогон репетиции выборов пригласили представителей партий, СМИ, которым показали, что и как происходит в избирательных участках после завершения процесса голосования.



Гостям показали процесс подсчета голосов, последующее согласование итогов, публикацию протокола. Репетиция проходила в формате деловой игры, на которой каждый примерил на себя роль сотрудника избиркома Коми.



По сценарию, в выборах принимали участие 4 кандидата: Огнев, Забоева, Пудов, Васильев. Электорат уже проголосовал, и члены УИК начали работу по подсчету голосов. Сначала "погасили" неиспользованные бюллетени - их надрезали ножницами, после чего члены УИК подтвердили их количество.



Апофеоз игры - вскрытие ящиков. Первыми сняли пломбы с переносных ящиков. Обычно их используют в досрочном голосовании в отдаленных местностях, в голосовании на дому. Затем председатель УИК объявил об открытии стационарного ящика. Он надрезал пломбы прозрачного куба, вместе с помощницей все бюллетени вывалил на стол. Девушки быстро разложили документы в ровные стопки и начали подсчет голосов. Они поочередно снимали верхний лист каждой стопки, объявляя фамилию кандидата.



Среди документов были и недействительные - так устроители постарались сделать репетицию реалистичной. Итоги подсчета секретарь УИК ввел в спецпрограмму, которая исключает возможность накрутки голосов или подтасовки данных. На плакате заполнили макет протокола, на котором отражалась информация специально для наблюдателей.



Напомним, что в этом году выборы состоятся 10 сентября в Воркуте, Инте, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Куломском, Ижемском, Усть-Вымском районах. Также пройдут допвыборы в муниципальные советы, выборы советов в новых муниципальных образованиях.

