В Териберке и Видяево явка на избирательных участках превысила 40%

Советы депутатов Мурманской области избирали жители Териберки, Видяево и Ковдорского района. В Никеле, Коле, Ревде и Варзуге прошли довыборы на освободившиеся места в парламентах муниципалитетов по причине досрочного прекращения полномочий, по заявлениям представителей. 139 кандидатов претендовали на 50 депутатских мандатов. Это были самовыдвиженцы и представители политических партий.



Избирательная компания прошла спокойно, на принципах уважения кандидатов друг к другу. Зампредседателя областного избиркома Е. Евсюкова осталась довольна и работой компании, и ее результатами.



На территории Мурманской области работало 47 избирательных участков на 35 объектах. В Териберке и Видяево явка избирателей превысила 40%, а наиболее низкий показатель явки зафиксирован в Ковдорском районе - 21% проголосовавших. В 2 избирательных округах Мурманска 16 человек претендовали на 3 мандата. Лидер голосования по округу №3 - руководитель муниципальной стоматклиники Т. Елпанова. В округе №5 победу праздновал самовыдвиженец А. Набатов и директор школы №5 Мурманска И. Ускова. Лидер отделения Народного фронта М. Сахневич, очень активно участвовавший в предвыборной компании, не набрал необходимого количества голосов.



Во время рабочей встречи с зампредседателя избиркома Мурманской области Е. Евсюковой губернатор М. Ковтун поблагодарила избирком, участковые, территориальные избирательные комиссии за хорошую организацию и проведение выборов. Она отметила, что были обеспечены конкурентные выборы, и так, как это должно быть в демократической стране.



Председатель парламента Мурманской области С. Дубовой дал свою оценку выборам. Он сказал, что депутаты должны работать с избирателями постоянно, и результаты выборов показали, кто работает лучше и внушает доверие фактическими делами.

