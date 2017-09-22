А. Парфенчиков рассказал об итогах встречи с В. Путиным

Президент РФ В. Путин встретился с руководителями регионов, избранных в единый день голосования. Он поздравил их с победой на выборах и отметил высокий уровень доверия к ним со стороны населения и ожидания людей, которые отдали им голоса.



На встрече обсудили итоги выборов, планы работы по развитию регионов. В. Путин очертил круг вопросов, которые предстоит решить в ближайшее время и сделал акцент на активности новых руководителей регионов, и их качественную работу. Слова и обещания не должны расходиться с делом, поэтому будет вестись четкий контроль над всеми органами власти.



После встречи с В. Путиным глава Карелии А. Парфенчиков сообщил, что на следующей неделе утвердит новую структуру органов исполнительной власти. Она повысит эффективность системы управления в Карелии, сделает ее более открытой и понятной для населения.

Новая команда разработает проект концепции долгосрочного развития республики, после чего его вынесут на публичное обсуждение. Итоговый вариант утвердят с учетом предложений и мнения жителей Карелии.



Также А. Парфенчиков отметил, что В. Путин обозначил во время встречи приоритет работы глав регионов - это интересы избирателей. Люди выбирали главу, выражая ему доверие в решении многих социально-экономических вопросов, и надеются, что эти вопросы будут решены. Доверие людей обманывать нельзя, иначе они никогда больше не поверят. Лично для главы Карелии получить свой пост было стимулом для личного роста и развития, а также для многих дел на благо своей республики.



Напомним, что А. Парфенчиков выиграл выборы на пост главы Карелии 10 сентября. Он набрал более 61% голосов. Это уверенная победа кандидата, который до этого выполнял обязанности главы региона с приставкой и. о.