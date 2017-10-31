В Архангельске прошла конференция местного отделения ЛДПР

В мероприятии приняли участие делегаты местных отделений, курирующий область депутат Госдумы О. Лавров.



Главный вопрос повестки дня касался обсуждения итогов прошедших в регионе выборов в сентябре. С докладом выступил И. Арсентьев, координатор Архангельского отделения ЛДПР. Он отметил, что результаты выборов стали возможны благодаря поддержке кандидатов лидером партии В. Жириновским, работе кандидатов и координаторов отделений, а также активистов ЛДПР. В результат партия заняла уверенное второе место по итогам выборов, уступила только "Единой России".



И. Арсентьев поблагодарил делегатов и гостей за проделанную работу, но попросил не расслабляться, так как впереди выборы в президенты РФ и депутатов Архангельского облсобрания.



Депутат Госдумы О. Лавров в выступлении оценил, что результат региональной партийной ячейки на "отлично". В области один из наиболее высоких процентов избранных депутатов от ЛДПР, и в этом заслуга слаженной команды регионального отделения.



Лавров призвал приложить все усилия, чтобы обеспечить победу кандидата от ЛДПР на президентских выборах и выразил уверенность, что в 2018 г на выборах в парламент региона партия сумеет показать лучший результат. Также он заверил, что будет предоставлять весь свой ресурс, как депутата Госдумы, для помощи партийцам и жителям Архангельской области.



На заседании обсудили и другие вопросы работы партийной ячейки, очертили круг проблем, которые предстоит решить. В конце мероприятия состоялось вручение благодарственных писем координаторам архангельских отделений ЛДПР и активистам.



А тем временем на офис другой партийной ячейки – "Единой России", было совершено нападение со взломом, но пока инцидент рассматривается как банальное хулиганство без какой-либо политической подоплеки.