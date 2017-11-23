Депутат Госдумы РФ В. Милонов посетил Мурманск

Мурманская область >> Политика >> 23.11.2017

Политик встретился со студентами арктического университета, но поучительных лекций читать не стал, а пообщался с молодежью напрямую, ответив на вопросы.

Милонов отметил, что студенты - самая интересующаяся и активная часть населения, мыслит не шаблонно, поэтому в том, что общение окажется полезным для обеих сторон, депутат не сомневался. Учитывая искрометные выступления политика по телевизору, студенты также решили, что будет, о чем расспросить гостя. Некоторые пришли на встречу из любопытства. Не все собиралась задавать вопросы, для них было достаточно получить новую информацию.

О. Чичук, председатель студсовета Мурманской академии экономики и управления, также пришел без своих вопросов, но они были у его однокурсников, которые хотели пообщаться с депутатом. Молчания удалось избежать, а вопросы депутату задавали и студенты и педагоги МАГУ.

Милонов отметил, что в молодости почти каждый был революционером, а тот, кто не был, не имеет сердца. Сам он тоже был молодым, был революционером и радикалом, поэтому было особенно радостно видеть желание ребят поменять что-то в жизни лучшую сторону, а не жить по накатанной и протоптанной кем-то дороге.

На вопросы политик ответил обстоятельно, но так и неясным осталась цель его визита, о которой он говорить отказался, упомянув, что программа визита в Мурманскую область довольно обширна, а на Севере ему бывать всегда приятно, так как Мурманск - духовная родина каждого петербуржца.





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