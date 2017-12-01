Депутаты горсовета утвердили обновленную структуру администрации Северодвинска
Ее предложил глава города И. Скубенко. Он заявил, что ему, как руководителю, важна четко сформированная структура, которая помимо текущей деятельности, сможет решать задачи стратегического и перспективного планирования. Скубенко сделал акценты на направления, наиболее важные для развития Северодвинска.
Требования современных реалий молодежной политики в выходе на первый план должны быть конкретные действия, а не ретушь культурными мероприятиями. Молодежь должна участвовать в управлении, икать новые подходы, кадровый потенциал для достижения своих целей. Также он отметил важность в этом свете туризма, не только экскурсий, экскурсионных маршрутов, но и привлечение инвестиций в сопутствующие сферы.
Предлагаемые изменения не должны повлиять на численность муниципальных служащих. Но структура состоит из живых людей, поэтому она должна быть гибкой, а не находиться в одном состоянии десятилетиями, не развиваясь и не двигаясь с места в плане прогресса.
Депутаты утвердили представленный главой города проект. В структуре администрации Северодвинска произошли следующие изменения:
- группа советников и их начальник исключены как структура, а сами советники будут подчиняться главе;
- то же самое коснулось отдела по связям со СМИ и отдела внутреннего финконтроля;
- должность первого замглавы администрации теперь называется замглавы администрации Северодвинска по внутренней политике;
- архивный отдел перестал существовать как отдельный орган;
- на базе управления общественных связей и культуры сформированы управление общественных связей и управление туризма и культуры;
- управление строительства переименовано в управление градостроительства;
- комитет по управлению муниципальным имуществом передан в подчинение замглавы администрации по финансово-экономическим вопросам.
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