Депутаты горсовета утвердили обновленную структуру администрации Северодвинска

Мурманская область >> Политика >> 01.12.2017

Ее предложил глава города И. Скубенко. Он заявил, что ему, как руководителю, важна четко сформированная структура, которая помимо текущей деятельности, сможет решать задачи стратегического и перспективного планирования. Скубенко сделал акценты на направления, наиболее важные для развития Северодвинска.

Требования современных реалий молодежной политики в выходе на первый план должны быть конкретные действия, а не ретушь культурными мероприятиями. Молодежь должна участвовать в управлении, икать новые подходы, кадровый потенциал для достижения своих целей. Также он отметил важность в этом свете туризма, не только экскурсий, экскурсионных маршрутов, но и привлечение инвестиций в сопутствующие сферы.

Предлагаемые изменения не должны повлиять на численность муниципальных служащих. Но структура состоит из живых людей, поэтому она должна быть гибкой, а не находиться в одном состоянии десятилетиями, не развиваясь и не двигаясь с места в плане прогресса.

Депутаты утвердили представленный главой города проект. В структуре администрации Северодвинска произошли следующие изменения:

- группа советников и их начальник исключены как структура, а сами советники будут подчиняться главе;
- то же самое коснулось отдела по связям со СМИ и отдела внутреннего финконтроля;
- должность первого замглавы администрации теперь называется замглавы администрации Северодвинска по внутренней политике;
- архивный отдел перестал существовать как отдельный орган;
- на базе управления общественных связей и культуры сформированы управление общественных связей и управление туризма и культуры;
- управление строительства переименовано в управление градостроительства;
- комитет по управлению муниципальным имуществом передан в подчинение замглавы администрации по финансово-экономическим вопросам.





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