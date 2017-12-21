В Коми решили пересмотреть закон о референдумах

Республика Коми >> Политика >> 21.12.2017

На заседании сессии Госсовета Коми рассмотрели изменения в закон о региональных выборах и референдумах. В частности, по части увеличения состава инициативной группы проведения референдума. Вчера поправки представили на предсессионных заседаниях комитетов.

Законопроект предлагает установить, что инициативная группа проведения референдума должна включать:

- от 100 человек (для инициативы проведения референдума на уровне региона, при этом среди ее членов должно быть представительство более 50% муниципальных районов и горокругов);

- от 10 человек (для инициативы проведения референдума в муниципальном образовании);

- от 30 человек (для выдвижения инициативы проведения референдума городского и районного уровней, где зарегистрировано порядка 50 тыс. участников);

- от 50 человек (для инициативы проведения референдума на территориях, с количеством зарегистрированных 50-100 тыс. участников);

- от 70 человек (на территориях со 100 тыс. участников референдума).

В настоящий момент законом предусмотрено, что гражданин РФ или группа граждан, имеющих право участвовать в соответствующем референдуме, могут образовать инициативную группу для проведения в Коми референдума в количестве от 20 человек, и от 10 человек – для инициативы проведения местного референдума.

При подготовке законопроекта парламентарии изучали опыт некоторых регионов, положения федерального закона "О референдуме РФ".

Выдвинутая инициатива о внесении изменений в закон была вызвана тем, что группа из 20 человек выдвинула инициативу провести референдум о переносе столицы Коми из Сыктывкара в Ухту.

Региональные парламентарии считают, что путем увеличения минимального количества людей в инициативной группе исключат манипуляции со стороны групп избирателей и использование института референдума для своих личных целей и реализации политических амбиций.





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