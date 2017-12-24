"Гражданский бой" с участием М. Кожевниковой прошел в Вологде

Вологодская область >> Политика >> 24.12.2017

В Вологде состоялись дебаты представителей молодежи. На них школьники, студенты, представители общественности обсуждали "Гражданственность: от активности в семье до активности в стране". На мероприятии побывали первые лица Вологды – мэр С. Воропанов, депутат ЗСО М. Денисова, экс-депутат Госдумы и актриса М. Кожевникова.

На боксерском ринге, с гонгом и перчатками, оппоненты отстаивали свои позиции по вопросам гражданской активности молодого поколения. 150 зрителей и 4 пары участников говорили о том, какими должны быть современные активисты.

Ребята говорили о выборах, в частности, стоит ли на них идти и зачем голосовать "против всех", чем это может помочь; нужна ли оппозиция, что она дает; смысл гражданской активности. Ведущий выделял 6 минут на обсуждение каждого вопроса, и по итогам 3 раундов (словесный спарринг, выступление, нанесение устных ударов), судьи выносили решение о победе в каждой паре. В роли рефери поединка выступила аудитория, которая оценивала отвечающих посредством лайков или дизлайков. Поднимавшие табличку "особое мнение", могли высказаться по  вопросу, и ведущий выделял им по одной минуте на озвучивание своей позиции.

Спарринг велся по правилам боя, т. е. у каждого оппонента висели на шее боксерские перчатки, а раунды заканчивались боем в гонг. За процессом следил главный судья, в чьей компетенции было останавливать бой, если ситуация накалялась. Спортсмены должны были уважительно относиться друг к другу, не наносить удары ниже пояса и не переходить на личности.

Организатор дебатов - молодежный центр "Гор.Сом.35". Подобное мероприятие стало первым, проведенным активистами. Если вологодской молодежи понравится проект, подобные спарринги будут проводиться на регулярной основе, и проект продолжит свою деятельность.





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