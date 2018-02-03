А. Веллер побывал в Мурманске с официальным визитом

Мурманская область >> Политика >> 03.02.2018

Дополнительную нагрузку на местные и региональные бюджеты, вызванную платежами работникам северных надбавок сверх МРОТ, восполнить можно корректировкой налогового законодательства. Об этом рассказал депутат ГосДумы А. Веллер. Находясь в Мурманске он прокомментировал вердикт Конституционного суда о МРОТ. В частности, депутат считает, что изменение закона повысит качество жизни северян, позволит вернуть привлекательность Заполярья с точки зрения уровня оплаты труда. По прогнозам, сумма на компенсацию заработной платы в регионе может составлять 2 - 2,5 млрд руб.

У региональных и муниципальных властей серьезная проблема – деньги нужно изыскать, а делать это становится все труднее. В межбюджетных отношениях между федерацией и субъектами РФ нужно предусмотреть особое положение для районов Крайнего Севера, при котором собираемый налог на прибыль от предприятий оставался бы в субъекте полностью.

В абсолютных цифрах речь идет о 3,5 млрд руб. в год. Для Мурманской области это существенная помощь, и этих денег хватило бы для решения вопроса с "полярками". Эта инициатива рассматривалась на разных уровнях ни один раз, и на Арктическом форуме в Северной столице в том числе. Обсуждение еще будет продолжаться за большим круглым столом в Госдуме, посвященном вопросам арктической повестки. Это собрание намечено на середину текущего месяца. Веллер будет там выступать с докладом, поднимать и аргументировать свою позицию. Кстати, поднимать этот вопрос он будет не в первый раз.

Для заполярных бизнесменов Веллер пытается выбить особые преференции, но пока правительство на уступки идти не считает нужным, поскольку это может нарушить единое экономическое пространство России.





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