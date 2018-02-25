Полпред с визитом в Мурманске дал интервью, встретился с мед. работниками и разбирал «майские» указы

Представитель президента на территории Северо-Западного федерального округа полпред Александр Беглов прибыл в столицу заполярья еще в прошлый вторник. Он посетил городские больницы, краеведческий музей, побывал в Североморске, технопарке и встретился с нахимовцами. За последний месяц из Ленинградской области, он ездил в Коми и теперь оказался в Мурманске для оценки работы губернаторов и проверки исполнения указов, выданных еще в мае.



В первую очередь представитель поздравил правительство Мурманской области с новой трассой из аэропорта. Если в октябре Николай Цуканов наблюдал огромное количество задолженностей по заработной плате, то сейчас все требования были исполнены.



По словам губернатора, регион сегодня занял восьмое место по уровню социального и экономического развития. В ходе обсуждения были также подняты вопросы обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной Войны и осиротевших детей. Ветеранов в очереди всего двое и уже до 9 мая они получат достойное жилье.



Сейчас ребята могут получить жилье независимо от возраста. Очередь возросла и теперь, по словам полпреда, проблема должны решаться с инициативы законодательства. Также необходимо обеспечить возможность съёма жилья.



Технопарк «Кванториум» также привлек внимание проверяющих из Москвы, так как на его строительство и организацию ушло около 57 миллиардов федеральных средств. Теперь здесь проходят обучение химики, инженеры и биологи. Функционируют площадки по инновационным направлениям: промышленный дизайн, цех хай-тек, био и роботокванториум.



В стенах краеведческого музея обсудили вопросы патриотического воспитания. В городской больнице прошла встреча с главврачем Евгением Тарбаевым, который поведал о привлечении интернов и возвращении ординоторов-целевиков. Отметил, что по возвращению в регион ребята могут получить до 500 тысяч подъёмных. Сумма увеличилась, начиная с января этого года. Благодаря программе «Арктический доктор», в регионе должно повыситься количество врачей (запустится с июня).



На встрече с нахимовцами Беглов рассказал о своей жизни и желании попасть в военно-морское училище. Пообещал уделить внимание расширению училища.