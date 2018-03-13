20 марта решится вопрос статуса Петрозаводска

Проект закона о столичном статусе Петрозаводска будут обсуждать на парламентском комитете, и, если депутаты поддержат его, то вынесут на рассмотрение в Законодательное собрание Карелии.



20 марта Петрозаводску могут присвоить статус столицы Карелии. Ранее этот вопрос обсуждался на различных уровнях. Новый для города статус позволит провести реорганизацию городского пространства, решить многие проблемы, начиная от сохранности объектов исторического и культурного наследия, до решения вопросов дорожного движения.



При положительном решении, 22 марта законопроект внесут на рассмотрение Заксобрания республики.



Напомним, что предложение разработать закон о столичном статусе Петрозаводска выступил в мае 2017 г председатель Петросовета Г. Боднарчук. Коллеги поддержали его инициативу, приняли обращение к А. Парфенчикову, врио главы Карелии, постановили создать рабочую группу. За идею также выступил Молодежный совет Петрозаводска.



Также осенью прошлого года был организована опрос, целью которого было выяснить, как жители города относятся к тому, что Петрозаводск станет официально столицей Карелии. За это высказались 36 тыс. опрошенных, хотя многие и не понимали, что от этого может измениться.



Главная цель этого проекта в том, что Петрозаводск в новом статусе может рассчитывать на получение дополнительного финансирования как столица республики. Как столица, город должен будет выполнять некоторые функции, на которые эти деньги и будут выделять. Средства будут направляться на комплексную организацию горинфраструктуры, формирование комфортной среды и мн. др. Скорее всего, жители Петрозаводска вряд ли заметят какие-то существенные перемены в жизни, а о том, что они живут в столице, они и так всегда знали.