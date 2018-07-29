Администрацию Кондопоги распустят

Администрация города доработает до сессии совета депутатов в сентябре и распустится.



Мэр Кондопоги В.Анхимов рассказал, что на последнем заседании депутатов горсовета было принято решение о ликвидации горадминистрации.

Администрация будет единая – городская и районная. Должности главы администрации Кондопожского поселения не будет. Останется глава поселения в лице председателя совета депутатов. Все остальное останется как было, только не будет горадминистрации и, соответственно, ее главы. Такая тенденция сейчас наблюдается по всей республике.



В городе уже создана ликвидационная комиссия. Сотрудники администрации в количестве 26 человек об увольнении уведомлены.

Объединение администраций района и города прописано в 131 ФЗ (ст. №34). Это право органов местного самоуправления. В республике Карелия по этому пути уже прошли Беломорский, Кемский, Суоярвский, Олонецкий районы. Целью объединения является упрощение организационных вопросов в работе чиновников и экономия бюджета. Практика показала, что в районах с объединенными администрациями, экономят от 2 – 4 млн руб. в год.

