Дума Мурманска не одобрила инициативу прямых выборов мэра

Первое в 2017 г. заседание облдумы Мурманска закончилось тем, что депутаты отклонили предложение о проведении референдума для возвращения прямых выборов мэра города, глав округов и муниципальных образований края. Инициатором проведения прямых выборов стала Партия народной свободы.



В. Мищенко, председатель комитета по госстроительству, местному самоуправлению и законодательству, сообщил, что предварительно инициативу рассмотрели в областном избиркоме и детально изучили в правовом управлении думы и на заседании профильного комитета. Была отмечена недостаточная юридическая составляющая обращения и несоответствие его федеральному законодательству. Инициатива также не соответствовала региональному акту. В ходе обсуждения вопроса на заседании не нашли ни одного довода для поддержания этого предложения.



Члены фракции Единая Россия с этим мнением согласились. Они считают, что подобные инициативы исходить должны из муниципалитетов и от населения, а люди больше думают о не расчищенных дорогах и качестве жилищно-коммунальных услуг. Мурманчан методы избрания мэра не волнуют, и в этом больше заинтересованы политические круги, чем общественность. Многие считают, что подобным предложением власти решают свои проблемы, но не общественные.



Представитель КПРФ Г. Степахно отметил, что подобная инициатива не нова. Депутаты органов власти изменили систему избрания на местах, а прямые выборы соответствуют позиции людей, отвечающих за свой выбор. В программу КПРФ вписан пункт о необходимости позже вернуться к вопросу прямых выборов. Саму суть обращения коммунисты поддерживают, но не ее политическую подоплеку.

По итогам заседания предложение отклонили большинством голосов, один депутат воздержался.