И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

С чиновников будут брать по 150 тыс. руб. за участие в Арктическом форуме, который пройдет в Архангельске. С этой информацией выступил Игорь Шпектор, бывший воркутинский мэр, который сейчас занимает пост президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.



Если быть более точным, то 150 тыс. руб. – это взнос за участие в совещании, где будет присутствовать президент страны, т. е. грубо говоря, Путина будут показывать за деньги. Мероприятие организовано Министерством экономразвития, но его представители пока ничего о денежном сборе официально не заявляли.



Экс-мэр Воркуты рассказал, что федеральное ведомство рекомендует провести параллельно с совещанием, где будет участвовать В. Путин, съезд союза городов Арктики РФ, где соберутся мэры. По мнению И. Шпектора, специальная структура, созданная при министерстве, пытается заработать деньги на доступе к президенту. Если 150 тыс. у чиновника нет, он может выложить 100 тыс., но на пленарное заседание не попадет, но у него будет шанс увидеть президента на выходе или где-нибудь в коридорах, что также даст возможность потом рассказывать о том, что В. Путина он видел, а как и где, не имеет значения.



Представители Минэкономразвития опровергли информацию о поборах. Е. Лакшина, представитель министерства, заявила, что это всего лишь слухи, и не стоит уделять им так много внимания. Но наблюдателей это не очень убедило, потому что, зная менталитет россиян, на мероприятии обязательно попытаются заработать, а как назовут побор, не имеет значения и кто-то обязательно нагреет на этом руку. В любом случае 150 тыс. руб. – это слишком высокая плата за то, чтобы послушать о том, что говорят на заседании, и если бы не визит первого лица страны, ни один человек не согласился бы заплатить такой высокий взнос.