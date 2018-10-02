А. Цыбульский вступил в должность главы НАО

Цыбульский избран главой округа на сессии совета депутатов НАО. Из 3 предложенных кандидатур большинство голосов депутатов было отдано Цыбульскогому, который год исполнял обязанности главы НАО.



Церемония вступления в должность прошла во Дворце культуры "Арктика" (Нарьян-Мар). Ее транслировал в прямом эфире телеканал "Север". А.Цыбульский произнес присягу, пообещав соблюдать права людей, законы и работать на благо региона.



А. Лутовинов, председатель собрания депутатов НАО, Лутовинов поздравил главу со вступлением в должность и заявил, что у него нет сомнений, что Цыбульский приложит все усилия на благо региона. Для этого есть опыт работы на федеральном уровне, качества лидера, высокая работоспособность и уважение граждан.



Ответственная работа связана с доверием местного населения, и это доверие должно быть оправдано.



На церемонию вступления в должность прибыло много представителей предприятия, организации, политических партий, коллег. В числе приехавших были уполномоченный по правам человека РФ Т. Москалькова и епископ Мезенский и Нарьян-Марский Иаков.



