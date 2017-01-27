Губернатор Мурманска М. Ковтун провела встречу с представителями фракции ЛДПР в облдуме. Глава региона обсудила с депутатами вопросы ЖКХ, молодёжной политики, экономики, вопросы по уборке муниципальных и региональных дорог, ход мероприятий, посвященных Году экологии, состояние особо охраняемых природных территорий.



Присутствующие выразили озабоченность наличием проблемы технической пыли, которая загрязняет окружающую среду и доставляет массу неудобств местным жителям, и это даже несмотря на то, что сейчас зима, и воздух должен быть гораздо чище, чем летом. Для борьбы с пылью нужно выявить источник, которым является одно, а может быть несколько предприятий города, и обязать их принять меры по устранению причины загрязнения воздуха.



Депутаты также обратили внимание на недостаточную сумму, заложенную в облбюджете на реализацию молодежной политики региона в текущем году.



Представители ЛДПР предложили создать фонд социальных проектов для некоммерческих организаций. НКО смогли бы получать от него гранты на свои проекты.



Большое внимание участники встречи уделили уборке снега на мурманских улицах, а также другим острым проблемам в сфере ЖКХ. Глава региона настаивала на том, что работу администрации города нельзя назвать удовлетворительной. Она не справляется со своими обязанностями и в большинстве случаев по вине нерасторопных руководителей. Применяемые методы не работают, поэтому нужно придумывать новые, более действенные. За плохие показатели ответственные лица будут получать выговоры, а возможно лишаться занимаемых должностей.



М. Белов, руководитель фракции ЛДПР, отметил, что сейчас в регионе создан благоприятный климат для решения проблем любого уровня без популизма и потрясений, в чем личная заслуга губернатора.



