У Соловецкого камня в Архангельске почтили память пострадавших в политических репрессиях

Архангельская область >> Политика >> 31.10.2018

В России прошли мероприятия в память о жертвах политрепрессий. Митинг в память о пострадавших и убитых состоялся и у Соловецкого камня. 

Также театра Драмы имени М. Ломоносова прошла всероссийская акция "Молитва памяти", в рамках которой участники молились о тех, кто попал под жернова репрессий, о тех, кто был организатором и исполнителем репрессий, а потом сам пострадал, и, по сути, стал следующей жертвой. Именно театр был построен на месте разрушенного Свято-Троицкого кафедрального собора, и это место подходит для поминальной акции, организованной культурно-просветительским центром "Сретение".

Мероприятия также прошли в рамках форума национального покаяния под названием "Имеющие надежду".

В Архангельске митинг организовала общественная организация помощи жертвам политрепрессий "Совесть".

В 21:00 организаторы акций зажгли поминальные свечи на своих окнах, и предложили присоединиться к акции памяти всем неравнодушным.

Массовые репрессии проводились во времена правления И. Сталина. Было казенно 64 тыс. человек из 3777380, попавших под репрессии. 





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