Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Архангельская область >> Политика >> 02.02.2017

На днях была опубликована деловая программа Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 29 – 30 марта.

Главной темой мероприятия станет "Человек в Арктике". Всего предполагается проведение 40 мероприятий, в числе которых 32 дискуссии и сессии, 2 пленарных заседания и одного расширенного заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Форум "Арктика – территория диалога" откроется пленарным заседанием, посвящённым вопросам сотрудничества арктических стран. Участники заседания "Человек в Арктике", запланированного на 30 марта, обсудят приоритеты РФ в реализации проектов в Арктике. На этом заседании будет присутствовать В. Путин.

В тематический блок Человеческий капитал войдут дискуссии по вопросам успешной реализации проектов в кадровом обеспечении региона, формировании системы комплексной медпомощи, использованию прогрессивных медтехнологий в Арктике, развитию туристического потенциала Арктики.

Тему механизмов повышения инвестпривлекательности региона обсудят в рамках темы "Устойчивое развитие Арктики". Здесь планируют уделить внимание теме корпоративной экологической ответственности, развитию транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций в промышленность региона.

В блоке "Наука и технологии" обсудят внедрение инновационных технологий с целью улучшения уровня жизни северян, а также механизмы освоения природных ресурсов, обеспечение энергоснабжения регионов Арктики.

Также в рамках форума запланированы: Арктический бизнес-форум, Международный молодежный образовательный форум и форум арктических муниципалитетов. Более подробную информацию (спикеров, темы докладов, расписание мероприятий и состав участников) собираются опубликовать позже на официальном сайте.





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