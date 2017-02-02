Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

На днях была опубликована деловая программа Международного арктического форума, который состоится в Архангельске 29 – 30 марта.



Главной темой мероприятия станет "Человек в Арктике". Всего предполагается проведение 40 мероприятий, в числе которых 32 дискуссии и сессии, 2 пленарных заседания и одного расширенного заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики.



Форум "Арктика – территория диалога" откроется пленарным заседанием, посвящённым вопросам сотрудничества арктических стран. Участники заседания "Человек в Арктике", запланированного на 30 марта, обсудят приоритеты РФ в реализации проектов в Арктике. На этом заседании будет присутствовать В. Путин.



В тематический блок Человеческий капитал войдут дискуссии по вопросам успешной реализации проектов в кадровом обеспечении региона, формировании системы комплексной медпомощи, использованию прогрессивных медтехнологий в Арктике, развитию туристического потенциала Арктики.



Тему механизмов повышения инвестпривлекательности региона обсудят в рамках темы "Устойчивое развитие Арктики". Здесь планируют уделить внимание теме корпоративной экологической ответственности, развитию транспортной инфраструктуры, привлечению инвестиций в промышленность региона.



В блоке "Наука и технологии" обсудят внедрение инновационных технологий с целью улучшения уровня жизни северян, а также механизмы освоения природных ресурсов, обеспечение энергоснабжения регионов Арктики.



Также в рамках форума запланированы: Арктический бизнес-форум, Международный молодежный образовательный форум и форум арктических муниципалитетов. Более подробную информацию (спикеров, темы докладов, расписание мероприятий и состав участников) собираются опубликовать позже на официальном сайте.