В Петрозаводске проходит VI Форум молодых политиков

Республика Карелия >> Политика >> 15.11.2018

В мероприятии принимают участие 100 человек, которые собрались, чтобы обсудить проблемы молодежных активистов, членов советов, некоммерческих организаций Карелия. Форм проходит с 15 по 18 ноября.

Гостями мероприятия стали делегаты из Финляндии, в качестве экспертов выступили представители молодежных парламентов Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Мурманской областей.

Участники VI Форума молодых политиков проводят круглые столы, обсуждают проект закона о регулировании вопросов в сфере добровольчества в Карелии, проводят пленарные заседания, тренд-сессии по возможности самореализации молодежи, встречи (одна из них о роли женщины в политике с депутатом Госдумы РФ В. Пивненко).

Форум является ежегодным, и дает возможность представить свои инициативы власти, СМИ, предпринимателям, общественности. Это площадка для обмена опытом в области развития молодежного парламентаризма, самоуправления.

Съезд проводится при поддержке Заксобрания Карелии, Министерства по делам молодежи, Карельского центра молодежи, Центра молодежи Петрозаводска, Молодежного парламента Карелии и Молодежного совета при горсовете Петрозаводска.





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