В Усинске до конца года появится новый мэр

В Коми в одном из небольших городов до нового года предстоит решить вопрос с руководителем. На пост главы Усинска претендуют 3 человека. Подача заявок закончена. Главой города может стать и.о. руководителя администрации Н. Такаев, директор Усинского политехнического техникума О. Рубан, директор СШ № 5 Н. Гуськов.



Эти кандидатуры будут рассмотрены депутатами горсовета на сессии 20 декабря. Они должны выбрать, а потом обнародовать имя нового мэра. В городе хотят не откалывать выборы мэра на следующий год, чтобы новый руководитель смог составить планы на будущее уже в этом. Это поможет Усинску поддержать уверенность в завтрашнем дне.



Предыдущий глава Усинска С. Хахалкин ушел с поста в августе в связи с переездом его семьи в Сыктывкар. Врио руководителя администрации был назначен Н. Такаев.



Местные жители считают, что больше шансов стать мэром у нынешнего врио, поскольку о нем знают все, а о других кандидатах только определенные слои населения. Но в данном случае решение зависит не от людей, а от депутатов.