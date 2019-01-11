Губернатор НАО провел встречу с членом Совета Федерации О. Старостиной

Ненецкий автономный округ >> Политика >> 11.01.2019

А. Цыбульский провел встречу с представителем исполнительной власти округа в верхней палате парламента России О. Старостиной. Сенатор работает в Нарьян-Маре с начала января в рамках региональной недели.

Старостина отметила, что готова продвигать интересы НАО на уровне федерации, рассказала о работе в прошлом году, планах руководства верхней палаты по взаимодействию с регионами.

О. Старостина имеет полномочия члена Совета Федерации постановлением губернатора. Она член совета по федеративному устройству, политике региона, местному самоуправлению, делам Севера, Совета по Арктике при СФ, Совета по вопросам Евразийского женского форума. Участие в работе профильных структур позволяет продвигать инициативы региона на федеральном уровне.

Глава НАО считает, что присутствие в округе сенатора в составе консультационных органов дает дополнительную возможность отрабатывать повестку, важную для округа.

Работа по формированию и реализации нацпроектов на территории округа проходит вместе с федеральными министерствами, а окончательно сформированные планы нацпроектов представят населению в ближайшем будущем.





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