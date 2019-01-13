Допвыборы в поселковые советы Карелии пройдут в феврале

Республика Карелия >> Политика >> 13.01.2019

В двух поселках Олонецкого района депутаты досрочно сложили полномочия, в третьем - в совете не хватает 4 депутатов для принятия решений. По этой причине в 3 поселениях района назначены довыборы в советы депутатов.

В Туксинском поселении 3 депутата добровольно отказались от полномочий 6 сентября 2018 г. Но до следующего голосования по России ждать еще долго. Оно состоится 8 сентября 2019 г. По этой причине возникла необходимость проведения дополнительных выборов, даже, несмотря на то, что депутатов для принятия решении достаточно. Та же причина для довыборов и в Куйтежском сельсовете, где в июне 2018 г. сложил полномочия один депутат.

Четырех народных избранников нахватало для полноценной работы в Коткозерском поселении. Сейчас здесь работают всего 6 депутатов.
В конце декабря 2018 г. в районе завершилась регистрация кандидатов, а в январе стартовала предвыборная кампания. В трех поселках Олонецкого района выборы состоятся 3 февраля. Здесь надеются, что выбрать депутатов получится с первого раза.





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