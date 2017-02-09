В Коми появится единый молодежный информационно-коммуникационный ресурс

Республика Коми >> Политика >> 09.02.2017

В Коми создадут единый молодежный информационно-коммуникационный ресурс. Об этом заявил зампредседателя правительства и министр образования республики Н. Михальченкова в ходе встречи с членами Молодежного правительства Коми.

1 февраля было полностью сформировано Молодежное правительство. Это сделано в рамках поручения С. Гапликова, главы РК, на заседании кабина по вопросам кадровой политики. Выбирая министерства и ведомства для сотрудничества, молодежь отдала предпочтение самым интересным направлениям лично для себя. Минобразования будут помогать О. Тулубенский и И. Машукова.

Также в ходе встречи участники обсудили формы взаимодействия молодежного и государственного органов. Ребята делились своим опытом, рассказывали о своих планах и предложениях.

Н. Михальченкова представила направления молодежной политики, нуждающиеся в доработке особенно сильно. Она предложила конкретные формы участия в работе и продвижении молодежной политики региона.

Пока в Коми не существует единого информационно-коммуникационного ресурса. Это не дает возможности получить нужную информацию о мероприятиях, конкурсах проектов, мерах соцподдержки. Подобный комплексный контент нуждается в серьезной проработке и Молодежное правительство не должно оставаться в стороне от создания ресурса, оно должно предложить свое видение портала.

О создании ресурса уже говорят не один год, и эта попытка его создать уже четвертая по счету. В 2005 г. в республике начали работу сразу два сайта www.shturval.net и Tymolodoy.ru . По этому поводу даже организовали вечеринку с презентацией в одном из клубов Сыктывкара. Но сайт уже два года молчит, и последний раз информация на нем обновлялась в 2014 г., причем новости ни к молодежной политике, ни к республике, отношения не имели. В 2012 г. начал работу сайт www.molrk.ru, но он переадресовывает пользователей на ресурс главного инициатора молодежного портала, замминистра образования Д. Беляева.





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