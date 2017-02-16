В Архангельске состоялась первая сессия облсобрания депутатов

Архангельская область >> Политика >> 16.02.2017

У парламентариев на повестке дня было 32 вопроса, также народных избранников ждали новшества в самой повестке дня.

Например, в фойе парламента теперь проходит выставка, где можно увидеть макеты доильных аппаратов, лошадей и коров, а также информацию о заводах и фабриках Вельского района.

С этого года депутаты стали ближе к своим районам, чем обусловлено рассмотрение многих вопросов на местах. Предложения и жалобы направляют парламентариям напрямую, после чего они распределяются по профильным комитетам. Вельский район стал первым, кто опробовал новый подход.

Одним из вопросов, рассматриваемых на сессии, было распределение 2,5 млрд руб., которые остались в казне с прошлого года. Из них около 1 млрд было решено направить на реализацию федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья.

300 млн руб. пойдет на завершение строительства автодороги "Брин-Наволок-Плесецк". Около 148 млн решили отдать театру кукол, а на расширения развязки в обход облбольницы - 20 млн руб.

Дефицит областного бюджета - 5 млрд руб. Долг по коммерческим кредитам оказался меньше, чем предполагалось на 700 млн руб.

В 2017 г. планируют выдать областной энергокомпании 2 гарантии на сумму 440 млн руб. для того чтобы взять кредит на рефинансирование и пополнение оборотных средств.

В области капремонта депутаты предложили заменять сгнившие сваи под домами за счет регионального оператора, потому что это реконструкция, а не ремонт. Но здесь мнения парламентариев разделились, и многие высказали мнение, что затраты на реконструкцию должен брать фонд капитального ремонта. Также было внесено предложение сократить срок рассмотрения заявок на переход к индивидуальному оператору от регионального.





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