В Киров приехала делегация шведских политиков
В рамках проекта "Баренц – время молодежи" в Кировск сегодня приехали шведские политики. 3 дня члены депутатского собрания Лулео с российскими студентами собираются обсуждать молодежную политику, развитие культуры, туризма.
В Кировск приехали председатель законодательного органа Н. Зара, зампредседателя Д. Смират, секретарь собрания И. Сандберг. Возглавили делегацию кураторы проектов шведской и российской стороны О. Черезова и К. Экстрем.
Сегодня шведская делегация с главой администрации Ю. Кузиным отправились на Кировский филиал "Апатит", где участникам рассказали о строительстве Кировска и истории открытия апатитонефелинового месторождения.
Также завтра в музейно-выставочном центре состоится семинар, где разбившись на группы участники проекта поработают над вопросами развития туристической инфраструктуры, спорта и образования. В ближайшее время состоится экскурсия по Хибинской гимназии, городской библиотеке, где гостям покажут инфраструктуру Кировска. После этого делегация покинет город.
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