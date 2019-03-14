В Киров приехала делегация шведских политиков

Мурманская область >> Политика >> 14.03.2019

В рамках проекта "Баренц – время молодежи" в Кировск сегодня приехали шведские политики. 3 дня члены депутатского собрания Лулео с российскими студентами собираются обсуждать молодежную политику, развитие культуры, туризма.

В Кировск приехали председатель законодательного органа Н. Зара, зампредседателя Д. Смират, секретарь собрания И. Сандберг. Возглавили делегацию кураторы проектов шведской и российской стороны О. Черезова и К. Экстрем.

Сегодня шведская делегация с главой администрации Ю. Кузиным отправились на Кировский филиал "Апатит", где участникам рассказали о строительстве Кировска и истории открытия апатитонефелинового месторождения.

Также завтра в музейно-выставочном центре состоится семинар, где разбившись на группы участники проекта поработают над вопросами развития туристической инфраструктуры, спорта и образования. В ближайшее время состоится экскурсия по Хибинской гимназии, городской библиотеке, где гостям покажут инфраструктуру Кировска. После этого делегация покинет город.





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