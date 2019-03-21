Riobet Casino – один из лучших залов по отзывам игроков

История азартного игрового заведения Riobet началась в 2014 году, а до этого оно носило название Live Ruletka и специализировалось исключительно на разновидностях этого чертового колеса. Владеет этим казино основанная в 2015 году Шотландская корпорация Riotech N.V. Изменив вектор предоставления азартных услуг в направлении полномасштабного виртуального казино и получив лицензию Кюрасао № 8048/Jaj на право ведения азартной деятельности в интернете, Риобет подверглось значительным положительным изменениям, которые на сегодняшний день по отзывам игроков о Риобет позволяют ему занимать ведущие места в разнообразных ТОПах. Чем же оно подкупает своих постоянных клиентов? В первую очередь лицензионным софтом от лучших мировых провайдеров, неплохой бонусной программой, улучшенной пользовательской поддержкой и многим другим. К достоинствам этого виртуального Казино по праву можно отнести:



Наличие браузерной, мобильной и live версий;



Лицензионный софт от лидеров гемблинговой индустрии: Microgaming, Amatic, Ainsworth, Evolution, Igrosoft, Bet Soft, NetEnt;



Разнообразие игровых валют: доллары США, евро, российский рубль украинская гривна, биткоин;



Вывод выигрыша не позднее 24 часов;



15 тысяч долларов в месяц – лимит вывода.



Регистрация в Риобет

Программа лояльности Riobet

100 % бонус на первое пополнение игрового счета и 100 бесплатных вращений на «одноруких бандитах», определенных клубом;



На второе пополнение счета начисляется бонус в 50 %;



40 % бонус на еженедельное (по понедельникам) пополнение депозита и 100 бесплатных прокрутов.



Регистрация на официальной игровой площадке клуба Riobet простая и быстрая, позволяющая вести игру на деньги. В соответствующей вкладке сайта, нужно указать адрес действующей электронной почты, придумать уникальный пароль и никнейм и определиться с игровой валютой.Особенностью этого клуба является необходимость заполнения личной информации (имя, место жительства, номер телефона) одновременно с регистрацией. В этом нет ничего особенного, так как предоставление таких данных необходимо для того, чтобы уберечь самих игроков от различных мошеннических действий при выводе выигрышных средств.Игорный дом Риобет обладает вполне типовой бонусной политикой. Ее положительный момент - поддержка не только новичков клуба, но и его завсегдатаев. Если вкратце, бонусная программа представляет собой следующее:Стоит обратить внимание, что каждый из перечисленных бонусов активируется исключительно после введения промо-кодов, которые находятся в рубрике сайта, описывающего его бонусную политику.Кроме этого всем своим игрокам в их дни рождения клуб дарит индивидуальные подарки, за что и получает лестные отзывы.Постоянным гемблерам за сделанные в казино ставки, начисляется внутренняя клубная валюта – комп-поинты, которые обмениваются на настоящие деньги.Но существуют и запреты. Так, игрокам из Турции, Нидерландов, США и Польши не доступна бонусная программа казино Riobet, так как им позволяется играть лишь в бесплатной (демонстрационной) версии.Источник: OtzyvCasino.com