Бывший губернатор Мурманской области перейдет в Совет федерации сенатором от региона

Мурманская область >> Политика >> 27.03.2019

Бывший губернатор региона Марина Ковтун будет работать сенатором от Мурманской области в Совете федерации. На выборах в облдуму в 2016 г. Ковтун возглавляла список партии "Единая Россия", поэтому претендовать на мандат депутата облзаксобрания не может. Но это позволяет ей быть делегированной в Совет федерации от Заксобрания Мурманской области.

Напомним, что Марина Ковтун ушла в отставку 21 марта по собственному желанию. Она руководила регионом с 2012 г. Ее не раз хотели убрать с должности губернатора, но каждый раз попытки были тщетными. Теперь Ковтун сама написала заявление об уходе, и слухи об этой отставке не утихают спустя неделю после ее ухода. На ее место пока назначен замминистра строительства А. Чибис. Это решение принял В. Путин.

М. Ковтун не раз заявляла, что на нее оказывается давление правоохранительными органами, ей препятствовали в приватизации госимущества в Мурманске и наведению порядка в топливно-энергетическогом комплексе. Целая серия вынужденных отставок женщин-губернаторов прокатилась по России, но тогда Ковтун в этот список не попала.





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