Архангельск просит помощи у правительства РФ для помощи в расселении из аварийного жилья

Депутат Госдумы от ЛДПР О. Лавров, курирующий Архангельскую область, обратился к зампредседателя правительства РФ Д. Козаку с просьбой оказать содействие в оказании помощи по расселению в регионе людей из аварийного жилья.



В январе Лавров обращался к губернатору области И. Орлову с просьбой предоставления информации о ходе реализации программы по расселению из аварийного жилья. Региональное правительство сообщило, что существуют проблемы с темпами строительства, есть недостаток средств в размере 904,6 млн руб. на все мероприятия региональной программы расселения.



Лавров акцентирует внимание на том, что в области практически не осталось вариантов покрытия дефицита средств для программы собственными силами, а возможность привлечь дополнительные кредитные средства, отсутствует.



В июле прошлого года правительство региона обращалось в правительство РФ с вопросом рассмотрения возможности выделения финансовой поддержки для реализации программы, но ответа так и не последовало, а вопрос не решен до сих пор. Полное обоснование потребности области в оказании финансирования направлено в Фонд содействия реформированию ЖКХ в соответствии с требованиями законодательства.



Напомним, что региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилья рассчитана на период 2013-2017 гг. В области тысячи людей ожидают смены места жительства, но ситуация практически не меняется, а ветхих домов становится больше. Правительство региона практически расписалось в своей несостоятельности. Оно не может решить проблему расселения ни собственными силами, ни даже привлекая к помощи правительство страны. Людей это все больше доводит до отчаяния, потому что в соседних городах, областях и округах проблема постепенно решается, а в Архангельске – нет.



