Совет депутатов лишился кворума
6 народных избранников сложили полномочия в горсовете Сортавалы. Это привело к правительственному коллапсу на уровне города, так как представительный орган власти теперь существует в качестве сувенира - он не может принимать решения, в том числе о прекращении депутатских полномочий. Назначить выборы новых народных избранников тоже невозможно.
Устав предусматривает численность совета 15 человек, только они имеют право принимать решения составом от 2/3 установленного числа депутатов.
Кризис в сортавальских органах власти наступил по причине несогласия городского совета с решением правительства Карелии об объединении 2 муниципалитетов – Хелюльского и Сортавальского. Также передача полномочий горадминистрации Сортавалы исполнительной власти районов не всем пришлась по душе.
Ситуация сложилась любопытная и не имеющая аналогов на уровне республики. Как поступят власти Карелии, неизвестно, но пока они не дают комментариев. В настоящий момент в руководстве обоих поселений царит неразбериха, а решение насущных вопросов остановилось.
Рекомендуем по теме:
Архангельская область появилась на гастрономической карте России
Мурманский морской торговый порт ввел в строй первую очередь пылезащитного экрана
Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области
Предприниматели Вологодчины подписали соглашение о сотрудничестве с сервисом Alibaba
Жители Архангельской области 8 месяцев протестуют против свалки в Шиесе
Усинск презентовал проект парка "Югыд в?р"
На автодром Североморского парка требуется 13 млн руб.