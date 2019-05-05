Совет депутатов лишился кворума

6 народных избранников сложили полномочия в горсовете Сортавалы. Это привело к правительственному коллапсу на уровне города, так как представительный орган власти теперь существует в качестве сувенира - он не может принимать решения, в том числе о прекращении депутатских полномочий. Назначить выборы новых народных избранников тоже невозможно.



Устав предусматривает численность совета 15 человек, только они имеют право принимать решения составом от 2/3 установленного числа депутатов.



Кризис в сортавальских органах власти наступил по причине несогласия городского совета с решением правительства Карелии об объединении 2 муниципалитетов – Хелюльского и Сортавальского. Также передача полномочий горадминистрации Сортавалы исполнительной власти районов не всем пришлась по душе.



Ситуация сложилась любопытная и не имеющая аналогов на уровне республики. Как поступят власти Карелии, неизвестно, но пока они не дают комментариев. В настоящий момент в руководстве обоих поселений царит неразбериха, а решение насущных вопросов остановилось.