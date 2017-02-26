В списке изменений в облбюджет, которые депутаты будут рассматривать на февральской сессии, есть пункт о перераспределении средств, предусмотренных на функционирование правительства, выплату компенсаций за неиспользованные отпуска экс-помощникам депутатов Госдумы. Архангельское правительство нашло возможность сэкономить 1,5 млн руб. на свое содержание. Но причина этого не просто в желании сэкономить и найти деньги на благое дело. Экс-помощники экс-депутата Госдумы Чирковой подали в суд иск, с требованием выплаты компенсации за их неиспользованные отпуска.



В штатных помощниках Чирковой числился О. Черненко, бизнесмен и депутат гордумы, который "прославился" деятельностью фирмы, выигравшей в 2015 г. тендер на уборку дорог города на 150 млн руб. Тогда столица Поморья погрязла в сугробах, причем снегопадов в то время не наблюдалось. Фирма Черненко в своем распоряжении не имела техники и оборудования для очистки улиц, и кроме уставного капитала не имела никаких средств. Именно эта фирма выиграла тендер, и всем было понятно, что не просто так!



Первой в суд обратилась помощница Чирковой, работавшая долгое время по совместительству юристом в компаниях, подконтрольных Черненко. Теперь все эти люди, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны, пытаются выжать из государства последнее, что могут – компенсации за неиспользованный отпуск.



Таким способом Чиркова и Черненко стараются компенсировать затраты, которые они понесли во время избирательной компании, баллотируясь в Госдуму, но с треском провалились. Благодаря своей деятельности, ставшей в народе чем-то вроде красной тряпки для быка, выборы были провалены, и "неудачники" показали свое истинное лицо. Но вопрос с судом еще не закрыт, и будет очень интересно дождаться его результатов.