Архангельское правительство нашло возможность сэкономить 1,5 млн руб.

Архангельская область >> Политика >> 26.02.2017

В списке изменений в облбюджет, которые депутаты будут рассматривать на февральской сессии, есть пункт о перераспределении средств, предусмотренных на функционирование правительства, выплату компенсаций за неиспользованные отпуска экс-помощникам депутатов Госдумы. Архангельское правительство нашло возможность сэкономить 1,5 млн руб. на свое содержание. Но причина этого не просто в желании сэкономить и найти деньги на благое дело. Экс-помощники экс-депутата Госдумы Чирковой подали в суд иск, с требованием выплаты компенсации за их неиспользованные отпуска.

В штатных помощниках Чирковой числился О. Черненко, бизнесмен и депутат гордумы, который "прославился" деятельностью фирмы, выигравшей в 2015 г. тендер на уборку дорог города на 150 млн руб. Тогда столица Поморья погрязла в сугробах, причем снегопадов в то время не наблюдалось. Фирма Черненко в своем распоряжении не имела техники и оборудования для очистки улиц, и кроме уставного капитала не имела никаких средств. Именно эта фирма выиграла тендер, и всем было понятно, что не просто так!

Первой в суд обратилась помощница Чирковой, работавшая долгое время по совместительству юристом в компаниях, подконтрольных Черненко. Теперь все эти люди, которые зарекомендовали себя не с лучшей стороны, пытаются выжать из государства последнее, что могут – компенсации за неиспользованный отпуск.

Таким способом Чиркова и Черненко стараются компенсировать затраты, которые они понесли во время избирательной компании, баллотируясь в Госдуму, но с треском провалились. Благодаря своей деятельности, ставшей в народе чем-то вроде красной тряпки для быка, выборы были провалены, и "неудачники" показали свое истинное лицо. Но вопрос с судом еще не закрыт, и будет очень интересно дождаться его результатов.





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